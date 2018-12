Γλίτωσε μαθητές από διαγώνισμα ο Κόμπι! (pic)

Κάποτε έσωσε τους Λέικερς από δυσάρεστες καταστάσεις και πλέον μπορεί να το κάνει και με μία τάξη του γυμνασίου ο Κόμπι

Ένας καθηγητής του γυμνασίου Σαν Μπενίτο της Καλιφόρνια είπε στους μαθητές του πως ο μοναδικός τρόπος για να γλιτώσουν ένα διαγώνισμα ιστορίας είναι να κάνει tweet ο Κόμπι για το γυμνάσιο ως τις 17 Δεκέμβρη.

Ο «Black Mamba» δέχτηκε την πρόκληση, έκανε το tweet και τα παιδιά γλίτωσαν το διαγώνισμα με ένα απλό εναλλακτικό τεστάκι.

«Εναλλακτικό τεστ; Μήπως να μην γράφατε κανένα τεστ..», ήταν η απάντηση του σε μαθήτρια.

.@kobebryant is in the holiday spirit (via @_aprilgarcia_) pic.twitter.com/gtGKy0pDIa

— ESPN (@espn) 15 Δεκεμβρίου 2018