Ανεβαίνει ο Μούσιας, ανεβαίνουν και οι Ρόκετς.

Ο Τζέιμς Χάρντεν κατάφερε να κάνει 2ο σερί triple double στο ΝΒΑ, αφού μέτρησε 32 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Οι «αρκούδες» δεν βρήκαν τρόπο να τον σταματήσουν.

Απολαύστε την παράσταση του

James Harden records his 2nd consecutive triple-double with 32 PTS, 12 REB, 10 AST in the @HoustonRockets road victory! #Rockets pic.twitter.com/MXthxJbpC4

— NBA (@NBA) 16 Δεκεμβρίου 2018