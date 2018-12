Κεφάτος φαίνεται πως είναι ο Γιάννης κόντρα στους Καβαλίερς. Ο «Greek Freak»... πέταξε και κάρφωσε μετά από ασίστ του Μπλέντσο.

Giannis is trying to break the rim TONIGHT #FearTheDeer pic.twitter.com/H5HHsVXGRD

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 15 Δεκεμβρίου 2018