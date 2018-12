Από τα χέρια του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήρθε το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης των Καβαλίερς με τους Μπακς. Ο «Greek Freak», αφού κάρφωσε με τον γνωστό παθιασμένο του τρόπο, έβγαλε και μια τεράστια κραυγή!

First play of the game...#FearTheDeer pic.twitter.com/6cWEymn39n

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 15 Δεκεμβρίου 2018