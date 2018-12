Ο Χάρντεν έβγαλε «50άρι» κι έγραψε ιστορία! (pic & vids)

Ο «Μούσιας»... έσπασε τα κοντέρ, αφού η στατιστική του έγραψε 50 πόντους κόντρα στους Λέικερς, ενώ πήρε 10 ριμπάουντ κι έδωσε 11 ασίστ.

Στην ιστορία του ΝΒΑ μόλις 13 φορές έχουν γίνει triple doubles με 50 πόντους και στον Χάρντεν ανήκουν 4 από αυτά!

There have been thirteen 50-point triple-doubles in NBA history.

James Harden has FOUR of them pic.twitter.com/IM0WqYxAZB

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 14 Δεκεμβρίου 2018