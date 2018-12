Πλώρη όχι απλά για το σημερινό το top-10 αλλά και για πολύ ψηλά έβαλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας φόργουορντ μπορεί στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στους Πέισερς να έμεινε σε ρηχά νερά, ωστόσο με το θεαματικό του κάρφωμα μας αποζημίωσε. Στην ζωντανή μετάδοση του αγώνα μάλιστα οι φίλοι των Πέισερς έβγαλαν κραυγή θαυμασμού για το καλάθι αυτό. Ο λόγος; Στο βίντεο που ακολουθεί...

Them: Why do you call him The Greek Freak?

Us: pic.twitter.com/ah57UW5ZOM

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 13, 2018