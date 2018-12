Τα «Ελάφια» παρουσίασαν μέσω των social media την «2018-19 Earned Edition», τη φανέλα δηλαδή που λάνσαρε η NIKE για τις 16 ομάδες που συμμετείχαν πέρσι στα playoffs και είναι εμπνευσμένη από τα τέλη των 70s ως τις αρχές των 90s!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι συμπαίκτες του θα την φορέσουν για πρώτη φορά τα Χριστούγεννα στον αγώνα με τους Νιου Γιορκ Νικς.

@Khris22m sees the Earned Edition jersey for the first time... pic.twitter.com/MrNVpQJPSp

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 12 Δεκεμβρίου 2018