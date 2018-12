O Κάρι αμφισβητεί ότι ο άνθρωπος έχει πάει στο φεγγάρι, η NASA απαντάει!

Μετά το Ίρβινγκ και ο Στεφ Κάρι παραδέχτηκε ότι έχει διάφορες... υποψίες σχετικά με το διάστημα.

Ξεσήκωσε αρκετούς επιστήμονες όταν σε podcast που ήταν καλεσμένος παραδέχτηκε ότι δεν πιστεύει ότι οι ΗΠΑ έχουν καταφέρει να προσγειώσουν κάποιον στο φεγγάρι.

Η NASA πάντως που έχει καταφέρει να στείλει έξι φορές αποστολές, με 12 αστροναύτες θέλησε να απαντήσει στον παίκτη των Ουόριορς.

Προσκάλεσαν τον Στεφ, όταν βρεθεί ξανά στο Χιούστον, να επισκεφτεί το εργαστήριο της και να δει πέτρες από τις αποστολές του παρελθόντος, ενώ τον προκάλεσαν να δει και αυτά που κάνουν τώρα για να ξαναβρεθούν στο φεγγάρι και αυτή την φορά για να μείνουν.

This week on #WingingItPod, @mrvincecarter15, @24Bazemore, and @AnnieFinberg are joined by @StephenCurry30 and @andre to share stories about A.I. and discuss comparisons between Trae Young and Steph https://t.co/golwAqEeIM

— The Ringer (@ringer) 10 Δεκεμβρίου 2018