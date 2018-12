Ακόμα και χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μπακς ξέρουν τον τρόπο να νικούν.

Η ομάδα του Μιλγουόκι επικράτησε εύκολα των Καβς με 108-92 και ανέβηκαν στο 18-8, με τον Greek Freak να προφυλάσσεται εξαιτίας πόνου στον αυχένα.

Το Κλίβελαντ δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστικό και έτσι έπεσε στο 6-21.

Το σύνολο του Μπουντενχόλζερ πήρε διαφορά 18 πόντων στο ημίχρονο, την οποία διαφύλαξε ως το τέλος.

Για τους νικητές ο Μπλέντσο είχε 20 με 12 ριμπάουντ, ενώ ο Μπρόγκντον πρόσθεσε 18 και ο Μίντλετον έμεινε στους 16.

Στον αντίποδα 16 μέτρησε ο Νανς και 15 είχε ο Σέξτον.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-18, 59-41, 84-66, 108-92

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 11 Δεκεμβρίου 2018