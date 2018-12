Ρόουζ: «Είμαι ολόκληρος ξανά» (vid)

Ο Ντέρικ Ρόουζ αφού έφτασε στον πάτο πλέον μπορεί και ανεβαίνει ξανά προς την κορυφή. Ο ίδιος μίλησε για την διαδρομή και η ομιλία του συγκλονίζει. Πλέον είναι δυνατός να συνεχίσει την πορεία του και παραδέχεται ότι είναι... ολόκληρος ξανά.

«Όλη μου την ζωή ότι είχα ήταν η οικογένεια μου, μια μπάλα και ένα όνειρο και είμαι ευγνώμον με όλα όσα αυτό το παιχνίδι μου έχει δώσει. Δόξα, πλούτο, μεγαλείο, ακόμα και ήττα γιατί κάθε ήττα είναι ένα μάθημα και κάθε μάθημα είναι ευλογία.

Έχω πάρει πολλές ευλογίες, αλλά τώρα είμαι υγιής, συγκεντρωμένος και έτοιμος να δώσω όλο μου τον εαυτό σε αυτό το παιχνίδι για την ομάδα μου, για την οικογένεια μου και για κάθε οπαδό που με υποστήριξε. Είμαι ο Drose και είμαι ολόκληρος ξανά».

“My whole life, all I had was my family, a ball, and a dream.”@drose is whole again.

— Timberwolves (@Timberwolves) 6 Δεκεμβρίου 2018