Με yoga και πολλά... χορευτικά το απίθανο Shaqtin! (vid)

Το Shaqtin A' Fool επέστρεψε και οι φάσεις είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Ο Μπελ και η απόλυτη αποτυχία της σκέψης του ανοίγει τον... χορό, ενώ ο Μέγιερς Λέοναρντ και η στάση yoga που επέλεξε να κάνει ξεχωρίζει.

Οι Λέικερς πάντως έχουν την τιμητική τους με Στίβενσον και Λόνζο να κερδίζουν μια θέση με τις μοναδικές εμπνεύσεις τους.

Απολαύστε:

Lakers slip-ups, new yoga poses and more highlight this week's #Shaqtin!

