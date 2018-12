Τον κόλλησε στο ταμπλό. Ο λόγος για τον Κάρτερ που έριξε την τάπα της βραδιάς στον Μπογκντάνοβιτς, με τον 19 σέντερ των Μπουλς να βάζει πλώρη ακόμα και για το νούμερο 1 του σημερινού top-5. Μια φάση μάλιστα που έγινε ακόμα πιο θεαματική καθώς κατέληξε στο επίσης εντυπωσιακό κάρφωμα του ΛαΒίν στο καλάθι των Πέισερς.

MY OH MY. @WendellCarter34 just went no mercy on the Pacers pic.twitter.com/UF2tsZWI4z

— Chicago Bulls (@chicagobulls) December 5, 2018