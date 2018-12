Εντυπωσιακοί ήταν τόσο οι Ράπτορς, όσο και οι Κλίπερς τον Νοέμβριο.

Το Τορόντο μέτρησε 19 νίκες και 4 ήττες, ενώ η ομάδα του Λος Άντζελες είχε ρεκόρ 15-6.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το βραβείο του προπονητή του μηνά σε Ανατολή και Δύση να πάει σε Νικ Νερς και Ντοκ Ρίβερς αντίστοιχα.

The NBA Coaches of the Month for October/November!

— NBA (@NBA) 3 Δεκεμβρίου 2018