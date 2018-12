Μεγάλο ντέρμπι στο Πόρτλαντ με τους Νάγκετς να παίρνουν σπουδαία νίκη κόντρα στους Μπλέιζερς με 113-112.

Το παιχνίδι πήγε στην κόψη του ξυραφιού με τον Γκάρι Χάρις να βάζει μεγάλο τρίποντο στα 16.5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και να δίνει την νίκη τελικά στην ομάδα του, αφού ο ΜακΚόλουμ δεν κατάφερε στο τέλος να γυρίσει το παιχνίδι.

Ο παίκτης της ομάδας του Ντένβερ ήταν και ο κορυφαίος για την ομάδα του με 27 πόντους, ενώ ο Μίλσαπ πρόσθεσε άλλους 22, ενώ κατέβασε και 10 ριμπάουντ.

Για τους Μπλέιζερς ο ΜακΚόλουμ είχε 33 πόντους, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Νούρκιτς με 17 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-38, 27-30, 32-23, 27-22

Gary Harris (27 PTS) came up BIG to help the @nuggets escape Portland with a win! #MileHighBasketball pic.twitter.com/6sc3vrObUC

— NBA TV (@NBATV) 1 Δεκεμβρίου 2018