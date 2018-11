Επίσημο: Στους Τζαζ ο Κόρβερ (pic)

Ήταν γνωστό από χθες στις ΗΠΑ και πλέον οι Τζαζ επισημοποίησαν την έλευση του Κάιλ Κόρβερ. Οι Καβς πήραν τον Άλεκ Μπερκς και δύο μελλοντικά picks δευτέρου γύρου.

Ο 37χρονος σουτέρ είχε συζητήσει με ανθρώπους του Κλίβελαντ το καλοκαίρι και τους είχε ζητήσει trade σε περίπτωση που δεν είναι ανταγωνιστική η ομάδα.

Από την πλευρά τους οι Καβς του διαβεβαίωσαν πως η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική ακόμα και μετά την φυγή ΛεΜπρόν, όμως ο τραυματισμός του Λοβ κατά τη διάρκεια της σεζόν, δυσκόλεψε τα πράγματα και οι... ιππότες συγκαταλέγονται ως μια από τις χειρότερες ομάδες της σεζόν.

Επίσης τους ζήτησε να μην τον κάνουν trade στα μέσα της σεζόν για να μην αναγκαστούν να αλλάξουν σχολείο τα παιδιά του, μπαίνοντας σε νέες συνθήκες και σε καινούριο περιβάλλον.

Η Γιούτα ήταν η καλύτερη επιλογή για αυτόν, αφού η γυναίκα του Κόρβερ είναι από την πόλη, με τον έμπειρο NBAer να την γνωρίζει κατά τη διάρκειά της πρώτης του θητείας στους Μορμόνους (2007-10).

Φέτος είχε 6.8 πόντους και 46% τρίποντα.

So, we have some news.

https://t.co/iiCW7d6Z2O pic.twitter.com/m7pfdfzsqp

— Utah Jazz (@utahjazz) 29 Νοεμβρίου 2018