Τρίτη μεγαλύτερη ήττα για Σπερς επί Πόποβιτς! (pic)

Ένα από τα πιο... εφιαλτικά βράδια από τότε που τους ανέλαβε ο Γκρεγκ Πόποβιτς έζησαν οι Σπερς στο ματς με τους Τίμπεργουλβς.

Το Σαν Αντόνιο... διασύρθηκε με διαφορά 39 πόντων (128-89) και αυτή η ήττα είναι η τρίτη χειρότερη στην ιστορία του επί εποχής «Pop» (από τη σεζόν 1996-97).

Μάλιστα οι 48 πόντοι με τους οποίους βρέθηκαν πίσω, ισοφάριε την μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει ομάδα από τους Σπερς κατά τη διάρκεια ενός ματς στην εποχή Πόποβιτς.

Ο προπονητής των Σπερς θέλησε να τονίσει την απέχθεια του για το τρίποντο τα τελευταία 20 χρόνια

The Spurs lost by 39 to the Timberwolves, their 3rd-worst loss under Gregg Popovich (since 1996-97). San Antonio trailed by as many as 48 points, tied for their largest deficit under Popovich. pic.twitter.com/3ibwEL2ZVf

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 29 Νοεμβρίου 2018