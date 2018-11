Στην Γιούτα ο Κόρβερ (pic)

Η φυγή από τους Καβαλίερς δεν λέει να σταματήσει. Την πόρτα αρχικά άνοιξε ο μεγάλος ΛεΜπρόν Τζέιμς και την συνεχίζουν και άλλοι. Ένας από αυτούς είναι και ο Κάιλ Κόρβερ με τους... ιππότες να συμφωνούν με τους Τζαζ προκειμένου να κάνουν ανταλλαγή τον 37χρονο σμολ φόργουορντ. Η ανταλλαγή όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Αμερική θα περιλαμβάνει δύο draft pick του δευτέρου γύρου, αλλά και τον Άλεκ Μπαρκς που θα αφήσει την Γιούτα για το Κλίβελαντ.

Utah will send two future second-round picks to the Cavs for Korver, league sources tell ESPN. https://t.co/lismhVt0JH

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 28, 2018