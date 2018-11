Μένει ελεύθερος από τους Σανς ο Κάνααν (pic)

Ο 27άχρονος γκαρντ μέτρησε 7.5 πόντους, 3.3 ασίστ και 2.6 ριμπάουντ σε 26.5' συμμετοχής μ.ό. ωστόσο σύμφωνα με τον Shams Charania, θα μείνει ελεύθερος.

Ο Κάνααν έχει αγωνιστεί σε 224 αγώνες με τους Ρόκετς, τους Σίξερς, τους Μπουλς και τους Σανς, έχοντας 8.4 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ μ.ό. ρεκόρ καριέρας.

The Suns are releasing guard Isaiah Canaan, per league sources on @TheAthleticNBA @WatchStadium. Canaan started 15 of Phoenix’s 20 games so far this season. Devin Booker has started at point guard in recent games.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 28 Νοεμβρίου 2018