Όλα... μηδέν για το «μέλλον» των Νικς! (pic)

Μέχρι στιγμής ο Γάλλος πλέι μέικερ δεν εντυπωσιάζει το ΝΒΑ με τις εμφανίσεις του και σίγουρα δεν αντιπροσωπεύει το «μέλλον» των Νικς για το οποίο και είχε επιλεχθεί.

Τρανή απόδειξη το πρόσφατο ματς με τους Πίστονς! Ήρθε από τον πάγκο, βρέθηκε στο παρκέ 15 λεπτά και σε αυτό το διάστημα δεν έκανε τίποτα απολύτως!

0 πόντοι με 0/3 σουτ εντός παιδιάς 0 ριμπάουντ, 0 ασίστ, 0 κλεψίματα, 0 τάπες και 1 λάθος!

Φυσικά το... τρολάρισμα έπεσε σύννεφο μετά το τέλος του αγώνα.

Wondering if this should become my new header photo? #Knicks #NewYorkForever⁠ ⁠ Frank Ntilikina stans where are you? pic.twitter.com/Z4EiVlbrr3

— How Many Points Did Frank Ntilikina Score Tonight? (@WheresNtilikina) 28 Νοεμβρίου 2018