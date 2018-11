Ο Ουόλ είναι σκέτη «μαγεία»! (vids)

Έχει κέφια στο ματς με τους Ρόκετς ο Ουόλ.

Ο ηγέτης των Ουίζαρντς αρχικά... χόρεψε τον Ένις με εκπληκτική ντρίμπλα, ενώ λίγο αργότερα βρήκε τον Σατοράνσκι με εντυπωσιακή no look ασίστ.

Απολαύστε τον «μάγο» της Ουάσινγκτον που είναι διαθέσιμος για ανταλλαγή. Τρέξτε να τον πάρετε!

John Wall pushes the ball up the floor and drops off the no-look dish! @NBATV pic.twitter.com/NL1tAsowNY

John Wall in transition! He scored 10 of his 18 PTS in Q2. @WashWizards outscore HOU 37-23 in Q2 and head to the locker room up 67-65.

@NBATV pic.twitter.com/jIibhx4Yvf

— NBA (@NBA) 27 Νοεμβρίου 2018