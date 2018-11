Πέθανε ο πρώην NBAer και All Star, Ουίλι Νόουλς

Ο πρώην πρωταθλητής του ΝΒΑ και All Star, Ουίλι Νόουλς άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 84 ετών, όπως ενημέρωσε η σύζυγος του, καθώς πάλευε με ένα σπάνιο σύνδρομο.

Ο Νόουελς έπαιξε στο ΝΒΑ μια δεκαετία (1956-1966) και κατάφερε να κερδίσει τρεις τίτλους με την φανέλα των Σέλτικς, ήταν 4 φορές All Star και έγραψε ιστορία με την φανέλα των Νικς.

Το 1960 όταν οι συμπαίκτες του τον ονόμασαν αρχηγό στην ομάδα της Νέας Υόρκης, έγινε ο πρώτος μαύρος αθλητής που παίρνει αυτόν τον ρόλο σε οποιοδήποτε επαγγελματική ομάδα.

With news of his passing, our thoughts and prayers are with the family of former Knick, Willie Naulls. A true pioneer, Willie was the first African-American team captain in franchise history and currently 13th on the all-time Knicks scoring list. pic.twitter.com/hv6YsiQ4ER

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 25 Νοεμβρίου 2018