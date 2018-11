Μπάτλερ: Δύο ολόιδια νικητήρια καλάθια σε 8 μέρες! (vid)

Καλύτερη αρχή για τον Τζίμι Μπάτλερ στην Φιλαδέλφια δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο παίκτης, όταν ζητούσε επιτακτικά την ανταλλαγή του. Ο παίκτης δεν περνούσε καλά στην Μινεσότα και δημιούργησε μπόλικα προβλήματα στην πρώην ομάδα του, μέχρι να βρεθεί σε ένα νέο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται μόλις 20 ημέρες.

Πλέον είναι στην Φιλαδέλφια και όπως όλα δείχνουν έχει προσαρμοστεί άψογα. Κατάφερε μόλις σε 8 ημέρες να δώσει την νίκη στην ομάδα του με τα τεράστια σουτ που πήρε και ευστόχησε.

Ο Μπάτλερ ήδη κατάφερε και έχει αλλάξει τα δεδομένα στην νέα του ομάδα και δείχνει ότι μετά απ' όσα έγιναν η ψυχολογία του είναι στα ύψη. Πάντως δεν συστήνεται τώρα στο κοινό ως παίκτης της τελευταίας στιγμής ο Αμερικανός, αφού έχει αποδείξει σε όλη του την καριέρα ότι με την σωστή ψυχολογία μπορεί να στηρίξει την ομάδα του.

Two game-winners in 8 days for Jimmy Butler.

Which Jimmy Butler game-winner was better? (via @NBATV) pic.twitter.com/B2vilgDRCA

— SLAM (@SLAMonline) 26 Νοεμβρίου 2018