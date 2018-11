Ο «Flash» ήρθε από τον πάγκο και σκόραρε 35 πόντους σε 34 λεπτά, θέτοντας νέο ρεκόρ με την φανέλα των Χιτ.

Ο 36χρονος γκαρντ είχε επιπλέον 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 1 τάπα.

.@DwyaneWade sets a franchise record for most points off the bench with 35 pic.twitter.com/exAR8VIdpf

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 26 Νοεμβρίου 2018