Επιτέλους μετά από καιρό θύμισαν και πάλι Ουόριορς.

Το Γκόλντεν Στέιτ... διέλυσε τους Μπλέιζερς και οι Ντουράντ και Τόμπσον ήταν πρωταγωνιστές.

Ο KD είχε 32 και ο Κλέι 31, σε μια βραδιά που κάτι έδειχνε να αλλάζει.

Δείτε το show

Kevin Durant (32) and Klay Thompson (31) combine for 63 points to fuel the @warriors win over POR at Oracle Arena! #DubNation pic.twitter.com/hLtuAv62MI

— NBA (@NBA) 24 Νοεμβρίου 2018