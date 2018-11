Την παράσταση έκλεψε η κόρη του Τιμ Ντάνκαν στο ματς των Σπερς, αφού πήγε με τον μπαμπά της στο γήπεδο και εκτός από τις... γλύκες τους που είναι μοναδικές, έκανε την διαφορά με την μπλούζα της που είχε πάνω το πρόσωπο του Γκρεγκ Πόποβιτς.

Tell me you all saw Tim Duncan’s kid’s shirt pic.twitter.com/Kfu0a51vtK

— Keith Mullett (@KeithMullett) 22 Νοεμβρίου 2018