Οι Κινγκς πήραν μεγάλη νίκη μέσα στην Γιούτα με τον Φοξ να είναι για ακόμα μια φορά εξαιρετικός. Εκτός από τους πόντους και τις ασίστ πρόσφερε και θέαμα ο νεαρός ρούκι, αφού πήρε την μπάλα στην μια πλευρά, διέσχισε όλο το γήπεδο και κάρφωσε δυνατά μόλις σε 4 δευτερόλεπτα.

Blink and De'Aaron Fox is already dunking on the other side of the court (via @SacramentoKings) pic.twitter.com/vgrBIxDYRf

— SLAM (@SLAMonline) 22 Νοεμβρίου 2018