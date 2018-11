Σπουδαία εμφάνιση για τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ.

Ο γκαρντ των Salt Lake City Stars βοήθησε την ομάδα του να νικήσει με 100-89 τους Northern Arizona Suns και να πάει στο 4-3.

Είχε 29 πόντους 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ, δείχνοντας τις αρετές του.

@utahjazz #2WayPlayer @NazzyJML had a BIG night in the @slcstars comeback win!

The @CycloneMBB product dropped 29 PTS, 8 REB, 3 AST & hit 4 triples! pic.twitter.com/ZsFvfJ2arZ

— NBA G League (@nbagleague) 21 Νοεμβρίου 2018