Θέαμα προσφέρουν οι Σανς στο ματς με τους Σίξερς.

Ο Μπούκερ βρήκε τον Έιτον και ο rookie ολοκλήρωσε το alley oop.

Aπολαύστε τη συνεργασία

Devin Booker lobs it up to Deandre Ayton for the first PTS of the game on @NBATV! #TimeToRise pic.twitter.com/5IuFLGTICP

— NBA (@NBA) 20 Νοεμβρίου 2018