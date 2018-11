Η συνεργασία του Γάλλου σέντερ με τους Νιου Γιορκ Νικς έφτασε στο τέλος της κι εδώ κι ένα μήνα περίπου ο παίκτης είναι σε αναζήτηση ομάδας.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, οι Μέμφις Γκρίζλις εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους και άρχισαν τις διαπραγματεύσεις μαζί του.

The Grizzlies are in talks with free agent big man Joakim Noah to sign the former Knick, league sources say

— Marc Stein (@TheSteinLine) 19 Νοεμβρίου 2018