Μάλιστα πήρε το πινακάκι στα χέρια και όπως ήταν κουστουμαρισμένος δεν... ξεχώριζε ότι ήταν ένας παίκτης που βρίσκεται εκτός ομάδας λόγω τραυματισμού.

Τώρα εάν και εφόσον έχει βλέψεις για να γίνει προπονητής στο μέλλον, είναι κάτι που θα δείξει ο καιρός.

Πάντως του... πάει

Rajon Rondo who’s out with a broken hand, serving as an assistant coach. He’s got the clipboard and in coaches huddles. pic.twitter.com/d22oA689PN

— House of Highlights (@HoHighlights) 19 Νοεμβρίου 2018