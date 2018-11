Τζέφερσον: «Πολύ "βαρύ" αυτό που είπε ο Γκριν, πως να... γλιτώσει;» (vid)

«Χαμός» στους Ουόριορς μετα το περιστατικό μεταξύ Ντουράντ και Γκριν στο ματς με τους Ουόριορς και όλα όσα ακολούθησαν τόσο στο παρκέ, όσο και στα αποδυτήρια, εκεί όπου ο Γκριν σύμφωνα με αμερικανικά σημοσιεύματα αποκάλεσε «σκύλα» τον Κέβιν Ντουράντ.

Θέση για όλα αυτά που γίνονται στους πρωταθλητές πήρε και ο Ρίτσαρντ Τζέφερσον, αναεφέροντας στην εκπομπή Get Up πως αυτό που ειπώθηκε από την πλευρά του Ντρέιμοντ ήταν τόσο... βαρύ που το coaching staff αποφάσισε αμέσως να τιμωρηθεί ο κορυφαίος αμυντικός της ομάδας.

Μένει να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο επεισόδιο στον πλανήτη των πρωταθλητών.

“What was said in the locker room was so bad that ... all the coaching staff decided that ... [Draymond Green] needs to be suspended.”

-Richard Jefferson on the Draymond and KD drama pic.twitter.com/EclpxQDx1D

— Get Up (@GetUpESPN) 14 Νοεμβρίου 2018