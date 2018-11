Ιγκουοντάλα για Γιανγκ: «Όχι, δεν είναι ο επόμενος Κάρι»

Οι Χοκς αντιμετώπισαν τους Ουόριορς και όλα τα... μάτια έπεσαν πάνω στον ρούκι της Ατλάντα, που έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά την σεζόν και πολλοί τον αναφέρουν ως ο νέος Στεφ Κάρι.

Ο νεαρός στην χθεσινή αναμέτρηση δεν ήταν καλός, ενώ ήταν άστοχος με 0/5 τρίποντα. Πάντως μέχρι τώρα έχει δείξει εξαιρετικά στοιχεία έχει κατά μέσο όρο 18.5 πόντους και 8.2 ασίστ και φροντίζει να τραβάει την προσοχή πάνω του.

Ο Ιγκουοντάλα πάντως σε ερώτηση που του έγινε αν είναι ο... επόμενος Στεφ Κάρι ήταν απόλυτος και ξεκάθαρος αφού η απάντηση του ήταν ένα απλό, «όχι».

Andre Iguodala asked if Trae Young is the next Steph Curry

His response, "No." pic.twitter.com/vx0mBdCOJt

— Chris Montano (@gswchris) 14 Νοεμβρίου 2018