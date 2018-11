Επίσημα στους 76ers ο Μπάτλερ! (vid)

To trade της χρονιάς ολοκληρώθηκε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, με τους Σίξερς να ανακοινώνουν τον Τζίμι Μπάτλερ!

Ο 29χρονος σούπερ σταρ αγωνίστηκε φέτος σε 10 ματς με τη φανέλα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς έχοντας κατά μέσο όρο 21,3 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ.

Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 468 παιχνίδια του ΝΒΑ με 16,5 πόντους και 4,9 ριμπάουντ σε κάθε ματς. Παράλληλα οι 76ers ευχαρίστησαν για την προσφορά τους στην ομάδα τους Σάριτς, Κόβινγκτον και Μπέιλες.

You want, Jimmy Jimmy?



Welcome to Philly, @JimmyButler! #HereTheyCome pic.twitter.com/BpfegkCpac

— Philadelphia 76ers (@sixers) 12 Νοεμβρίου 2018