Τα «ελάφια» μέτρησαν 10/23 τρίποντα στο πρώτο μέρος με την ομάδα του Λος Άντζελες κι έφεραν το ματς στα ίσια.

Ο Λόπεζ ξεχώρισε με 4, ενώ από 2 είχαν Μίντλετον και Χένσον και από 1 οι Ιλιάσοβα - Κόνατον.

@Bucks knock down 10 three-pointers on the first half on #NBA⁠ ⁠ League Pass!#FearTheDeer 64#ClipperNation⁠ ⁠62 pic.twitter.com/Zwxw8HEXAv

— NBA (@NBA) 10 Νοεμβρίου 2018