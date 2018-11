Βλέποντας το... άρρωστο κάρφωμα του Άαρον Γκόρντον στο ματς των Μάτζικ με τους Πίστονς σκεφτήκαμε να γράψουμε πολλά. Από την άλλη όμως δεν χρειάζονται λόγια, καθώς μιλάει η εικόνα από μόνη της. Απλά αυτό που έκανε ο φόργουορντ των Μάτζικ την ώρα του αγώνα, θα μπορούσε να του δώσει μεγάλο βαθμό και σε διαγωνισμό καρφωμάτων.

Aaron Gordon throws it down in style! #PureMagic pic.twitter.com/FBOQUvgr4E

— NBA (@NBA) November 8, 2018