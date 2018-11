Το All-Star Draft φέτος θα είναι τηλεοπτικό! (pics)

Πέρσι η κορυφαία λίγκα του πλανήτη δεν θέλησε να αποκαλύψει τη σειρά με την οποία επιλέχθηκαν οι συμπαίκτες του ΛεΜπρόν Τζέιμς και του Στεφ Κάρι.

Παρεμπιπτόντως ο «Βασιλιάς» είχε ξεκινήσει πρώτος, κάτι που σημαίνει πως δεν προτίμησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως άμεση επιλογή, με τον Έλληνα σούπερσταρ να πηγαίνει στην πλευρά του Κάρι και τον ΛεΜπρόν να παραδέχεται στο Twitter πως «είχε πλάκα! Σίγουρα έπρεπε να μεταδοθεί τηλεοπτικά».

Yo @StephenCurry30 that was fun!! Definitely should’ve been televised. #AllStarDraft

Η Team LeBron επικράτησε της Team Stephen με 148-145 στο Staples Center και φέτος η διαδικασία στελέχωσης των δυο ομάδων θα καλυφθεί τηλεοπτικά όπως αναφέρει ο Marc Stein στους New York Times. Εκεί δεν αποκλείεται να έχουμε το Τeam LeBron vs Team Giannis από τη στιγμή που ο Τζέιμς μετακόμισε στη Δύση κι εφόσον ο Έλληνας σούπερ σταρ συνεχίσει στους ίδιους... εξωφρενικούς ρυθμούς και κυριαρχήσει στην Ανατολή!

The league and union have agreed to televise the NBA All-Star Draft in late January, league sources tell @kevinmdraper and me. Full @NYTSports coverage: https://t.co/AHkCN2t1EQ

— Marc Stein (@TheSteinLine) 7 Νοεμβρίου 2018