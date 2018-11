Ο, μεν, Ολαντίπο μέτρησε 22.5 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ για τους Πέισερς που έχουν ρεκόρ 7-3 στην Ανατολή.

Σε ό,τι αφορά τον Ουέστμπρουκ, ο Russ είχε 25.3 πόντους, 8.5 ριμπάουντ και 8.8 ασίστ για την Οκλαχόμα που μετράει τέσσερις νίκες σε οκτώ αγώνες στη Δύση.

The Week 3 #NBA Players of the Week! @VicOladipo of the @Pacers (East)@russwest44 of the @okcthunder (West) pic.twitter.com/DkXxDS2xtM

— NBA (@NBA) 5 Νοεμβρίου 2018