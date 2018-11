Μπούκερ: «Η πίεση είναι πάνω μου και είμαι καλά με αυτό» (vid)

Οι Σανς δεν έχουν ξεκινήσει καλά την σεζόν, βρίσκονται στο 2-7 και προσπαθούν να ανακάμψουν.

Η νίκη κόντρα στους Γκρίζλις μπορεί να παίξει τον ρόλο της, αφού η ομάδα του Φοίνιξ ανέτρεψε μια μεγάλη διαφορά και με πρωταγωνιστή τον Ντέβιν Μπούκερ πήραν την νίκη με 102-100.

Ο νεαρός ηγέτης των Σανς παραδέχτηκε ότι του αρέσει αυτός ο ρόλος, ενώ σχολίασε και το πόσο σημαντική είναι η συγκεκριμένη νίκη για την συνέχεια.

«Περάσαμε δύσκολες στιγμές μέσα στο παιχνίδι, αλλά μείναμε μαζί ενωμένοι ως ομάδα. Δεν ήταν έτσι τον προηγούμενο καιρό, τα προηγούμενα παιχνίδια λαλά σήμερα μείναμε ενωμένοι.

Έχω μεγαλώσει έτσι από τότε που ήμουν παιδί. Ήθελα να πρωταγωνιστώ. Πρέπει να είσαι καλά με τις συνέπειες είτε καλές είτε κακές, η πίεση είναι πάνω μου και είμαι καλά με αυτό.

Μια νίκη παίζει ρόλο. Μπορεί να αλλάξει όλη την ενέργεια και αυτή είναι για εμάς».

"You have to be okay with the consequences, good or bad. The pressure is on me and I'm fine with that."@DevinBook on his final frame moments. pic.twitter.com/tNv3d0puNw

— Phoenix Suns (@Suns) 5 Νοεμβρίου 2018