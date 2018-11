Δεν είναι και ό,τι πιο συνηθισμένο για ψηλό παίκτη να κάνει περίεργες ντρίμπλες, αλλά ο ΙΣραηλινός έδειξε ότι το... έχει.

Στην αναμέτρηση των Γκρίζλις με τους Σανς ο Όμρι Κάσπι έκανε την περιβόητη ντρίμπλα «μαστίγιο» και σκόραρε αν και στη συνέχεια φάνηκε να χτυάει λίγο.

Ο Κάσπι όταν ήταν μικρός πρέπει να έβλεπε αρκετά τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Casspi hit the Suns with the Shammgod and the Grizz bench couldn't believe it pic.twitter.com/PGvo3vlAQO

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 5 Νοεμβρίου 2018