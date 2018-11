Δεν σταματά να... γλεντάει τον Ντράμοντ ο Εμπίντ! (pic & vid)

Ο Εμπίντ (39 πόντοι και 17 ριμπάουντ) διέλυσε τον Ντράμοντ στο Σίξερς-Πίστονς και δεν γινόταν να το αφήσει έτσι.

Η κόντρα τους είναι γνωστή από πέρυσι τόσο εντός γηπέδου, όσο και στα social media.

O σταρ της Φιλαδέλφεια θέλησε να πικάρει τον αντίπαλο του και έγραψε στο twitter: «Κατέχω μεγάλη ακίνητη περιουσία από το κεφάλι του Άντρε Ντράμοντ και συνεχίζω να χτίζω»! ήταν το πρώτο του σχόλιο ενώ συνέχισε στο ίδιος μήκος κύματος, βάζοντας video με τον Ντράμοντ να χορεύει.

Δείτε τι ανέβασε

I own a lot of real estate in @andredrummondd head and I’m on my way to build more#Bum #TheProcess pic.twitter.com/Mrf2NcNL4r

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) 3 Νοεμβρίου 2018