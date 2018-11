Γιάννης: «Δεν παίξαμε καλά, δύσκολα κερδίζεις στη Βοστώνη» (vid)

Οι Μπακς έκαναν την πρώτη τους ήττα για φέτος στη Βοστώνη και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραδέχθηκε πως η εμφάνιση της ομάδας του ήταν για βαθμό... Γ!

«Έχουμε αυτοπεποίθηση. Ακόμα θεωρώ ότι είμαστε μία από τις καλύτερες ομάδες στο ΝΒΑ. Δεν κάναμε εμφάνιση για Α ή Β. Για... Γ παίξαμε. Όμως ήμασταν κοντά στη νίκη στην έδρα μιας εκ των κορυφαιων ομάδων στην Ανατολή. Είναι δύσκολο να κερδίσεις στη Βοστώνη. Πρέπει να ξεκουραστούμε, να δούμε τι κάναμε λάθος και να προχωρήσουμε μπροστά.

Πρέπει να έχουμε ρυθμό στην επίθεση και να παίρνουμε γρήγορες αποφάσεις. Αν σκοράρεις μεγάλα καλάθια στο τέλος της ημέρας, θα ζήσεις με αυτά. Οι Σέλτικς έκαναν πολύ καλό παιχνίδι και χάσαμε με τέσσερις πόντους. Να πιστεύουμε πως είμαστε καλή ομάδα και να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Να δούμε τα λάθη μας για να προχωρήσουμε. Το σύστημά μας δεν αλλάζει, είναι αποτελεσματικό, βρισκόμαστε στο 7-1 και απλώς πρέπει να βελτιώσουμε κάποια στοιχεία του παιχνιδιού», ανέφερε ο Greek Freak.

"Tonight we didn’t have an A or B game, probably a C game, but we were still close to winning the game in Boston; one of the best teams in the East."@Giannis_An34 on tonight's game: pic.twitter.com/ovWm9UtOaF

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 2 Νοεμβρίου 2018