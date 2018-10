Ρόκετς: Aρνητικό ρεκόρ στο σκοράρισμα επί Ντ'Αντόνι! (pic)

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Τραγικό ξεκίνημα κάνουν οι Ρόκετς τη φετινή σεζόν.

Το Χιούστον έχασε και από τους Μπλέιζερς, σε ένα ματς που σκόραρε μόλις 85 πόντους.

Αυτή είναι η χειρότερη επίδοση των «ρουκετών» για εντός έδρας ματς με τον Μάικ Ντ'Αντόνι στον πάγκο.

Mάλιστα το Χιούστον έχει 0-4 εντός έδρας φέτος, ενώ την περσινή σεζόν είχαν το καλύτερο εντός έδρας ρεκόρ στη λίγκα.

The Rockets scored 85 points tonight, their fewest in a home game under Mike D’Antoni. Houston is 0-4 at home after finishing tied for the best home record in the league last season (34-7). pic.twitter.com/DctW4IWMxK

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 31 Οκτωβρίου 2018