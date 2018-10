Ο έμπειρος γκαρντ απάντησε σε σχετική ερώτηση που του έγινε στο twitter, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Μου αρέσει αυτό που χτίζεται. Και έχουν πίστη...» Άλλωστε ο Κρόφορντ έχει αποκτηθεί για να «διδάξει» και το «νέο αίμα» της ομάδας όπως οι Μπούκερ, Έιτον και Τζος Τζάκσον.

Να σημειωθεί ότι αυτή είναι η 19η σεζόν του Κρόφορντ στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.

--like what they are building, and they had faith. https://t.co/x6hbkdGKmi

— Jamal Crawford (@JCrossover) 29 Οκτωβρίου 2018