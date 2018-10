Μπορεί να θέλει να φύγει από τη Μινεσότα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν προσπαθεί να δώσει το 100% στο γήπεδο.

Ο Τζίμι Μπάτλερ έκανε φοβερά πράγματα κόντρα στους Λέικερς με 32 πόντους και το τρίποντο-μαχαιριά, χαρίζοντας τη νίκη στους Τίμπεργουλβς με 124-120.

Έτσι οι λύκοι πήγαν στο 3-4 και οι «λιμνάνθρωποι» έπεσαν στο 2-5.

Για τους νικητές εκτός του Μπάτλερ, μεγάλο ματς έκανε ο Τάουνς με 25 πόντους και 16 ριμπάουντ, ενώ για τους ηττημένους ο ΛεΜπρόν είχε 29 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Στους 24 σταμάτησε ο Ίνγκραμ.

CLUTCH AS THEY COME. pic.twitter.com/dcFTjhl9f8

— Timberwolves (@Timberwolves) 30 Οκτωβρίου 2018