Ο ηγέτης των πρωταθλητών του ΝΒΑ μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση με τους Νετς κι έκανε... πλάκα!

Ο 30χρονος γκαρντ «έκλεισε» το 1ο δωδεκάλεπτο με 16 πόντους (3/4τρ.), από τους 32 της ομάδας του.

Δείτε το σόου του!

16 points in the first quarter. Steph is still on fire

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 28 Οκτωβρίου 2018