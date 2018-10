Ξεπέρασε τον Ντρέξλερ στις «40άρες» ο Λίλαρντ! (pic)

Ασταμάτητος είναι ο Ντάμιαν Λίλαρντ και αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων παικτών στην ιστορία των Μπλέιζερς, ακόμα και αν έχει πολλά χρόνια ακόμα μέχρι να τελειώσει την καριέρα του.

Ο «Dame» έφτασε τα 18 ματς στα οποία έχει πετύχει 40+ πόντους και πλέον βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας του συλλόγου, αφήνοντας δεύτερο τον Κλάιντ Ντρέξλερ.

Τώρα μένει να δούμε πόσο θα αυξήσει τη διαφορά από τον Ντρέξλερ.

Tonight, Damian Lillard recorded his 18th career 40-point game, passing Clyde Drexler for the most 40-point games in @trailblazers franchise history. pic.twitter.com/ibvHT28sgf

— NBA.com/Stats (@nbastats) 28 Οκτωβρίου 2018