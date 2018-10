Έτοιμος για ηγέτης ο Κώστας Αντετοκούνμπο! (vid)

Μετά από ένα μήνα προετοιμασίας με την ομάδα του Ντάλας, ο 20χρονος φόργουορντ ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν με τους Legends στην G-League.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έδωσε συνέντευξη στο «Fox Sports» και μεταξύ άλλων ανέφερε πως είναι έτοιμος να γίνει ο ηγέτης της ομάδας: «Νιώθω έτοιμος. Έχω κατανοήσει τα συστήματά μας. Γνωρίζω πού πρέπει να βρίσκονται όλοι στο παρκέ. Το να είμαι ηγέτης με κάνει να θέλω να βοηθήσω πολύ τους συμπαίκτες μου».

Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Είναι πολύ πιο εύκολο για μένα τώρα. Δούλεψα για ένα μήνα με τους Μάβερικς. Πλέον, προσπαθώ να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου, ώστε να είναι όλοι στην κατάλληλη θέση. Γίνεται πιο εύκολο για όλους, όταν συζητάμε για κάθε φάση. Θέλω να βελτιώνομαι καθημερινά και πιστεύω ότι θα έχω μία καλή σεζόν».

All-Access: Building on his experience with the @dallasmavs, @Kostas_ante13 is stepping up as a leader for the @TexasLegends#MFFL | #NBA pic.twitter.com/KJHUOFmqfw

— FOX Sports Southwest (@FOXSportsSW) 26 Οκτωβρίου 2018