Βέβαια, η ομάδα του Ντένβερ έβαλε δύσκολα σε αυτή του Λος Άντζελες, η οποία χρειάστηκε μια καλή εμφάνιση στην 4η περίοδο για να φτάσει τελικά στην νίκη.

Ο «Βασιλιάς» έκανε μεγάλη εμφάνιση με 28 πόντους, 11 ασίστ, 11 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

Ο Κούζμα είχε 22 πόντους, ο ΜακΓκι 21 και οι Μπολ, Χαρτ και Στίβενσον από 12.

Για το Ντένβερ, ο Γιόκιτς είχε 24 πόντους και 11 ριμπάουντ και ο Μάρεϊ 22 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-26, 58-57, 87-89, 121-114.

LeBron throws it down on the break for a two-point lead with 3:29 left! pic.twitter.com/7ZOM3Xv5bm

Lakers win for the second time in as many nights behind strong performances by Lebron James and Kyle Kuzma, beating the Nuggets, 121-114 #LakersWin pic.twitter.com/crHy1A9XWB

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 26 Οκτωβρίου 2018