Κάρι: Πέμπτος στην λίστα με τα περισσότερα πετυχημένα τρίποντα! (pic)

Ο Κάρι πέτυχε κόντρα στους «Μάγους» 11 τρίποντα σε 16 μόλις προσπάθειες και τα ρεκόρ που έκανε είναι... μπόλικα.

Ένα από αυτά ήταν ότι κατάφερε να ξεπεράσει τον Τζαμάλ Κρόφορντ και να μπει στην πρώτη πεντάδα με τους παίκτες με τα περισσότερα πετυχημένα τρίποντα στην καριέρα του.

Έφτασε τα 2.122 τρίποντα, «κυνηγάει» τον Κάιλ Κόρβερ, αλλά αυτό το στοιχείο που ξεχωρίζει δεν είναι άλλο πέρα από το ότι εκείνος το έχει καταφέρει σε μόλις 630 παιχνίδια και όλοι οι υπόλοιποι της λίστας σε 1.100+.

Steph jumped into the top 5 in 3-pointers made tonight–in 630 games.

Everyone else on this list has played 1,100+ pic.twitter.com/ERf6mjB6v5

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 25 Οκτωβρίου 2018