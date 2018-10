Ασταμάτητος είναι στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τους Τίμπεργουλβς ο Καουάι Λέοναρντ με τον φόργουορντ των Ράπτορς να προσφέρει και θέαμα. Όπως στην φάση που θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, όπου μπαίνει πολύ ωραία στην ρακέτα των... λύκων καρφώνοντας με δύναμη την μπάλα.

Kawhi Leonard slams it home!

He's up to 16 PTS in the 1st half.#WeTheNorth pic.twitter.com/19lnZfZYRU

— NBA (@NBA) October 25, 2018